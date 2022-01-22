Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert tepki

22 Ocak 2022 Cumartesi, 17:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu için söylediği 'dillerini koparmak görevimizdir' sözleri ve gazeteci Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da tepki geldi.

Sanatçı Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilirken; dün Erdoğan da cuma namazında minber yaptığı konuşmada Aksu'yu hedef almıştı ve ''O dilleri koparmak görevimizdir'' demişti.

Sedef Kabaş da, TELE1'de katıldığı programda "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" Çerkez atasözünü kullanmıştı.

Televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı.

Kabaş savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, gazeteci Kabaş'ın gözaltına alınmasına ve Sezen Aksu'nun Erdoğan tarafından hedef gösterilmesine çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı.

Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir.