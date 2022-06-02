Erdoğan'dan AKP'li vekillere 'Meclis'e gidin' talimatı
Meclis'te yapılan görüşmelere AKP'li milletvekillerinden az sayıda katılım olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarıda bulundu. Erdoğan'nın AKP’li vekillere “Meclis faaliyetlerini aksatmaması ve her milletvekilinin genel kurula katılması yönünde” talimat verdiği belirtildi.
TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelere son dönemde az sayıda milletvekilinin katılması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kızdırdı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Erdoğan, AKP’li vekillere “Meclis faaliyetlerini aksatmaması ve her milletvekilinin genel kurula katılması yönünde” talimat verdi.
Bunun üzerine genel kurulda, önceki gün “yoklamalı açılış” kararı alındı. Meclis İçtüzüğü’ne göre, TBMM Genel Kurulu toplantısının başlayabilmesi için “toplantı yeter sayısı” gerekiyor. Yoklamada “yeterli üye sayısına” ulaşılamaması halinde oturumu yöneten başkan genel kurulu kapatıyor. TBMM Genel Kurulu, önceki gün, “yoklamalı açılış” kararı sonrasında toplandı. Çok sayıda milletvekilinin de genel kurula geldiği görüldü. Söz konusu kararın alınmasında PKK’li teröristle fotoğrafları ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’in “milletvekilliğinin düşürülmek istenmesinin” de etkili olduğu belirtildi.
TBMM İçtüzüğü’ne göre, bir milletvekili, Meclis çalışmalarına “özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa millekveliği düşürülüyor.
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