Erdoğan'dan 'büyük kongre' mesajı: 'Partimize yakışır bir atmosferde...'

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi pazar günü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye ilişkin "23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." dedi.

Erdoğan'dan 'büyük kongre' mesajı: 'Partimize yakışır bir atmosferde...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:30

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kongreye ilişkin paylaşım yaptı.

"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak..." ifadelerini kullanan Erdoğan, "AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" dedi.

62 BÜYÜKELÇİ KATILACAK

Kongreye, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Almanya, Belçika, Çekya, Avusturya, Macaristan, Norveç, İrlanda ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 62 büyükelçi ile 34 misyon temsilcisi iştirak edecek.

İngiltere, Fransa ve İspanya'dan da büyükelçilik ve diplomatik düzeyde katılım olacak.


Etiketler: #AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan #akp kongre

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