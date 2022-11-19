Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 14:20

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşinin ölümü nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.