Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun ölümü dolayısıyla taziyelerini iletti.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 14:20
Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşinin ölümü nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.


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