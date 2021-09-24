Erdoğan'dan 'Kürt sorunu' polemiğine ilk yorum
ABD'nin New York kentinde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin gündemine oturan Kürt sorunu polemiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin gündemine oturan Kürt sorunu polemiğine ilişkin ilk açıklamasını yaptı.
Erdoğan'ın Türkevi'nde yaptığı açıklamayı, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge köşesine taşıdı.
Çekirge'nin köşesindeki ilgili bölüm şöyle:
“Kılıçdaroğlu, ‘Kürt sorununu HDP’yle çözeriz’ dedi. HDP’li Sezai Temelli ‘Çözüm için İmralı ile görüşmek gerekir’ yanıtı verdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?”
Cumhurbaşkanı çok keskin bir cevap verdi:
“Hayırlı olsun. Bu konuyla eğer biz meşgul olursak yazık olur. Yani İmralı mıdır, değil midir, onların sorunu. Varsın onlar bu şekilde yola devam etsinler; yani HDP midir, şu mudur, bu mudur... Biz diyoruz ki bu ülkede şu anda Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır ve Cumhur İttifakı olarak da biz bu çözümün mücadelesini sürdürüyoruz. Çünkü bizim şu anda kitabımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var ve bununla da bu yolda devam ediyoruz. ‘Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur...’ Türkiye’de böyle bir sorun yok. Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar hep beraber yola devam edelim.”
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