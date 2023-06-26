Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le yaptığı görüşmede, genel seçim zaferi için tebrik etti.

AA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 22:00
Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.


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