Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le yaptığı görüşmede, genel seçim zaferi için tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.
Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.
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