Erdoğan'dan Özgür Özel'e 250 bin TL'lik tazminat davası!

29 Nisan 2022 Cuma, 12:58

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı davası kararının ardından yaptığı açıklamada kendisine yönelik sözleri gerekçesiyle, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dava açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, avukatlarının CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dava açacağını bildirmişti.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Davalının açıklamaları, bir bütün olarak gerçek dışı ithamlar içermesinin yanında, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına ağır bir saldırı da teşkil etmektedir. Kamuoyunda Gezi olayları olarak bilinen hadiseler, kamu görevlileri dahil olmak üzere onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği, birçok kamu binasının ve işyerinin tahrip edildiği, kamuya ve özel kişilere ait mallara zarar verildiği, cebir ve şiddet kullanılarak meşru hükümetin devrilmeye çalışıldığı hadiselerdir.

Gerek amacı gerekse tercih edilen yöntemler itibariyle birçok suça vücut veren bu hadiselerin adli makamlar tarafından soruşturulması ve kovuşturulması kadar tabii bir şey olamaz. Hiçbir demokratik hukuk devleri, şiddet içerikli yönetmelerle, seçilmiş meşru hükümetin devrilmesine müsamaha göstermez. Bu nitelikteki eylemlere adli ve idari olarak müsamaha göstermek demokratik hukuk devletinin bizatihi inkarı anlamına gelmektedir.

Kuvvetler ayrılığının cari olduğu demokratik hukuk devletinde yargısal faaliyetlerden dolayı yasama ve yürütme itham edilemez. Yargılama faaliyeti, bağımsız ve tarafsız mahkemelerin yetkisi dahilindedir. Mahkemelerin, tabi oldukları usuller çerçevesinde yaptıkları yargılama faaliyetlerine ve hüküm olarak ortaya koydukları iradeye herkes saygı göstermek zorundadır. Mahkeme kararlarının eleştirilmesi ile kararın veren hakimlere hakaret edilmesi veya hakimlerin tehdit edilmesi aynı çerçevede değerlendirilemez. Birincisi hukuken meşru olmakla birlikte ikincisi hukuken mazur görülemez.

Davalının, kamuoyunda 'gezi davası' olarak bilinen ceza davasında yerel mahkemenin verdiği karar üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları, yukarıda ifade edilen temel ilkelerin açık bir ihlali olduğu gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına da ağır bir saldırıdır."

KARARIN YÜKSEK TİRAJLI BİR GAZETEDE YAYINLANMASI TALEP EDİLDİ

"Yargıtay kararlarında isabetle belirtildiği üzere "başta siyasi kişiler olmak üzere, en geniş halde dahi, ifade özgürlüğünün kişilerin itibarına zarar verecek boyuta ulaşmaması gerekir. Bu gereklilik, temel hak ve hürriyetlerin, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva ettiğini belirten Anayasa'nın 12. Maddesinin ikinci fıkrasından doğan bir zorunluluktur

Davalının, dava konusu beyanları, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesi olmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın itibarına zarar veren, siyasi eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde açıklamalardır.

Sonuç itibariyle dava dilekçesinde 250 bin TL manevi tazminatın Özgür Özel’den tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir."

ÖZGÜR ÖZEL, GEZİ DAVASI SONRASI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, skandal kararların çıktığı Gezi Davası sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titreyecek. And olsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş Gezi'yi yeni yargılama talimatı verenlerden hesap soracağız. And olsun ki Soma'nın da Gezi'nin de AKP'nin zulmettiği herkesin hesabını teker teker soracağız" ifadelerini kullamıştı.

SOYADI İLE HEDEF ALMIŞTI

Son olarak, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan ise, CHP'li Özel'i hedef alan açıklamalarda bulunarak, "Avukatlarımız davalarını açıyorlar. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış" demişti.