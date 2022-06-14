Erdoğan'dan 'THY' kararı: 'Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Türkiye Hava Yolları yazacağız'

14 Haziran 2022 Salı, 13:55

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.

"Türksat 4A 2014'te, Türksat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı" diyen Erdoğan, "Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün ocak ayında, TÜRKSAT 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

'THY' KARARI

Konuşmasında "Artık Turkey yok, Türkiye var" sözlerini kullanan Erdoğan, "Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Birilerinin aklınca dalga geçtiği 3-A aradan geçen 14 yıla rağmen hizmet ediyor. Türksat 4-A ve Türksat 5-B de uzaydaki yerini aldı. Geçen sene de Türksat 5-A ve 5'B'yi uzaya yolladık. Uzay denince aklına gençliklerinde izlediği uzay filmleri gelenlere bir kötü haberimiz var, yerli haberleşme aracımızı da 2023'te fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal 10'a yükselecek.

Uzaydaki çıkarlarımızı da savunmak bizim namus borcumuzdur. Ay yüzeyine araç göndermeye, bilim insanı yetiştirmeden her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Uydu teknolojileri bu alanların başında geliyor. Türksat gibi kuruma sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır."

ARTIK 'TURKISH AIRLINES' YAZMAYACAK

"Teknofest kuşağı gençlerimiz kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlanıyor. Gençlerimizin uzaya fırlattığı Grizu 263 uydusu hala sinyal vermeye devam ediyor. Teknofest'in ilk düzenlendiği 2018'den bu yana katettiği mesafe uzay çalışmalarında nereye varabileceğimizin işaretidir. Teknofest'in Azerbaycan'daki organizasyonunu da izledik. 30 Ağustos - 4 Eylül arasında Samsun'da Teknofest heyecanını tekrar yaşayacağız."

Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız."

"UZAY VATANA YENİ UYDULAR GÖNDERDİK"

"Emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Uzay macerasında yeni aşama olan geçen süreç ülkemize eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Türksat3A uydusunu fırlattığımızda birileri istisra ile yaklaşmıştı. Küçümseyici tavırlarla kendi vizyonsuzluklarını sergiliyorlardı. Birilerinin dalga geçtiği 3A aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor. Uzay vatana yeni uydular da gönderdik.

Türksat 4A, 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. Aynı yılda uzaya 2 uydu gönderen ender ülkeler arasında yer aldık. Uzay denince gençliklerinde izledikleri uzay filmi olanlara kötü bir haberimiz daha var. Uzay vatana yeni uydular gönderdik.

Türksat 4A 2014'te, Türksat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün ocak ayında, TÜRKSAT 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz."