Erdoğan’ın açıklamasına göre 5.5 milyon yurttaş 2 bin TL için icralık: Yoksulluğun itirafı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 02:00

İktidar “dar gelirli” paketiyle icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5.5 milyon yurttaşın icra takibinden kurtulacağını açıkladı. Ancak takibi 15 Ağustos’a kadar olan borçlar için getirilecek af, gün geçtikçe artan icra dosyalarına çare olmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirliye müjde olarak sunulan icra affını önceki gün kabine toplantısının ardından açıkladı. “Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir” dedi.

ZAMLAR YANSIYACAK

Erdoğan, düzenlemenin ekimde Meclis’e geleceğini söyledi. Ancak bu afla dar gelirlinin icradan kurtulması hayal. Çünkü mahkemelere “yağmur gibi” yeni icra dosyası yağıyor. Bu yılın sekiz ayında icra ve iflas dairelerine gelen yeni dosya sayısı toplam 5 milyon 882.

İcra borçlarının çoğunlukla elektrik, doğalgaz, su, telefon aboneliklerinden kaynaklandığı açıklanmıştı. Elektrik ve doğalgaza ise yeni zamlar geldi. Ankara’da kombili bir konutun aylık doğalgaz faturası 456 TL’ye, elektrik faturası da 240 kWh için 416.30 liraya çıktı. Elektrik ve gaz fatura toplamı 872.30 TL’ye ulaştı. Konutlarda kullanılan elektrik ve doğalgazın yanı sıra sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza da zam geldi.

BORÇLANMA SÜRÜYOR

Bunlar da önümüzdeki aylarda ürünlerin fiyatlarına artış olarak yansıyacak. Bu da yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca yurttaşın ödemelerinin aksamasını ve icra takibinden kurtulmasını zorlaştıracak.

Bu arada geçim mücadelesi veren yurttaş da hızla borçlanıyor. CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporuna göre, bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 1 trilyon 299 milyar liraya yükseldi. Yurttaşların icraya verilen takipteki borçları 29.8 milyar lira düzeyine çıktı.

Yurttaşın varlık yönetim şirketlerine 32.9 milyar, TOKİ’ye ise 27 milyar lira borcu bulunuyor. Yurttaşların bankalara olan borcunda yılbaşından bu yana 273 milyar liralık, toplam borçlarında ise 275 milyar liralık artış oldu.