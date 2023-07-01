Erdoğan'ın 'basket' görüntüleri gündemde: 'Gençmiş gibi gösterilme ihtiyacı...'

Yayınlanma: 01.07.2023 - 11:01

Güncelleme: 01.07.2023 - 11:02

Son dönemde yaşadığı iddia edilen sağlık sorunları sık sık gündem konusu olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmalara dün basketbol salonundan görüntüleriyle yanıt verdi.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına ait görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan'ın oyun sırasında dinç ve zinde olduğunu gösteren görüntüler, kısa sürede gündemin öne çıkan ve tartışılan konularından biri haline geldi.

"GENÇ GÖSTERİLME İHTİYACI"

Görüntüler üzerine Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Hüseyin Baş'ın yaptığı yorum ise Varank'ı kızdırdı BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

“Basketbol oynadığı videoları yayıp bizim liderimiz hala çok genç pazarlaması yapmak aslında liderinizin genç olmadığını ancak gençmiş gibi gösterilmeye ihtiyacı olduğunu ilan ettiğiniz anlamını taşıyor. Ve komik duruyor.”

'ŞEYH'LİK İDDİASI

Varank Hüseyin Baş'ın bu paylaşımına, BTP'nin kurucusu ve Baş'ın babası Haydar Baş üzerinden yanıt verdi. Varank şu ifadeleri kullandı: :

“Asıl komik olan, şeyhlik iddiasındaki babasından miras olarak parti devralıp siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapabilmek"