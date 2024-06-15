Erdoğan'ın bayram mesajında 'yumuşama' sevinci: Milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladı

Yayınlanma: 15.06.2024 - 11:18

Güncelleme: 15.06.2024 - 11:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesi bir mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın mesajında son dönemde siyasette "yumuşama" hamlelerine ilişkin verdiği mesaj öne çıktı. AKP'li Cumhurbaşkanı, "Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz" dedi.

Erdoğan, ekonomiye ilişkin de iyimserliği koruma çağrısı yaparak "Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız" iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Vasıl olduğumuz Kurban Bayramı'nızı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.

Cenab-ı Allah kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri katında kabul ve makbul eylesin. Tüm milletimizin, Ümmet-i Muhammed'in daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla, mutlulukla erişmesini temenni ediyorum.

Özellikle Gazze'de soykırımcı İsrail'in mezalimi altında bayramı idrak eden kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor, acı çeken zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum.

Bayramlar birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlar yetimlerin, öksüzlerin, garip gurebanın hatırlandığı, akrabalık ve komşuluk münasebetlerinin şıklaştığı, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendiğimiz özel günlerdir

Koronavirüs salgını sebebiyle maalesef komşuluk, akrabalık, dostluk ilişkilerimizde, araya mesafeler girdi. Bayramlar vasıtasıyla bu mesafeleri kapatıyor, sılayı rahimi daha çok hatırlıyoruz.

Atalarımız gözden ırak olan, gönülden de ırak olur demişlerdir. Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz.

Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum.

Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde üst üste üst 3 seçim yaşadık. Bu seçimlerin hepsinden de demokrasimiz güçlenerek çıktı. Hükümet olarak önümüzde 4 yıllık icraat dönemi bulunuyor. Dünyada yüksek seyreden enflasyon halen endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Ekonomi programımız, üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor.

Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız. Biz çiftçisinden memuruna, beyaz yakalısından işçisine kadar bu milletin refahını yükselten gelişmiş ülkeler seviyesine getiren bir iktidarız.

Salgın, savaşlar, küresel krizler gibi sebeplerle tekrar nükseden enflasyon sorununu geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz.

Terörle mücadele konusunda elde ettiğimiz tarihi kazanımımızdan taviz vermemiz asla söz konusu değildir.

Kırk yıldır milletimizin kanını ve kaynaklarını sülük gibi emen bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım politikası karşısında dik duruşumuzu sürdürüyoruz.

Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların miktarı elli beş bin tonu aştı. İsrail'le olan tüm ticari işlemleri durdurduk. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. Filistin Devleti'nin tanınması için en yoğun çaba harcayan ülkelerdeniz.

Siyonist Şebekenin tüm baskısına rağmen her platformda hakkı, adaleti ve barışı savunuyor, doğruları cesaretle haykırmaktan çekinmiyoruz. Çocuk katili İsrail'in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen, zafer inşallah Filistin halkının olacaktır.

Bu zorlu mücadelelerde en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizin duası, desteği, birliği, beraberliği ve kendi arasındaki kardeşlik ruhudur.

Millet olarak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sorunların üstesinden o derece kolay gelir, mücadelemizi o derece başarılı veririz. Bayramlar vasıtasıyla yeniden tazelediğimiz kardeşliğimiz, yardımlaşma ve dayanışma şuurumuz, bu bakımdan ayrıca önemlidir.

Bu bayramda yine büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpecek, eşimizin, dostumuzun, komşumuzun kapısını çalacak, dargınsak barışacak, inşallah ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğiz.

Düşüncelerle mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimin Allah ibadetlerini kabul etsin, Kabe'de Arafat'ta, Müzdelife'de yaptıkları duaları katında makbul eylesin diyorum

Her bayramda olduğu gibi yola çıkacak sürücülerimize, trafik kurallarına uymalarını, yola asla yorgun çıkmamalarını, bilhassa varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini daha da artırmalarını tekrar tavsiye ediyorum.

Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum.

Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla."