Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, isim vermeden Ümit Özdağ'ı hedef aldı: 'Türklüğü korumaya çalıştığını zanneden ahmaklar...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, isim vermeden Ümit Özdağ'ı eleştirdiği yazısında yabancı düşmanlığının turizmi baltaladığını söyledi. Ünal, "Türk ırkını yüceltmeye’, ‘Türklüğü korumaya’ çalıştığını zanneden ahmaklar PKK’ya hizmet ediyor, vatanlarına ihanet ediyorlar" iddiasında bulundu.
Türkiye’de sığınmacılar ve düzensiz göçle ilgili tartışmalar sürüyor. Son olarak, ağırlıklı olarak mültecilerle ilgili haberler ve videolar yayımlayan sosyal medya hesaplarının yöneticileri gözaltına alınmıştı.
"IRKÇILIK PKK'NIN HİZMETİNDE"
Bu dönemde ırkçılık tartışması da yeniden ısındı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı ve AKP eski
Milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak’taki köşesinde “Irkçılık PKK’nın
hizmetinde” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
AKP’nin önemli isimleri arasında sayılan
Aydın Ünal, Trabzon’da Kuveytli bir turiste yumruk atılmasına ve sosyal medyada
saldırıyı övenlere değinerek, “Trabzon’un bu ‘hatayla’ atılmış yumruk yüzünden
milyonlarca dolar kaybedeceğini öngörmek zor değil. Türkiye’nin zararı milyar
doları bulabilir” dedi.
“Turistleri ve turizm merkezlerini hedef almak PKK ve İŞİD terör örgütlerinin de her zaman iştahlarını kabarttı” diyen Ünal, Türkiye’de yapılan bazı terör saldırılarından örnekler verdi.
"HEDEFLERİNE ULAŞMIŞ OLDULAR"
Bu saldırıların ardından
ülkeye turist gelişlerinin durduğunu ve maddi kaybın milyar dolarları bulduğunu
aktaran Ünal, “Ne yazık ki tüm bu terör eylemleri hem canımızı acıtarak, hem
ülkeye maddi bedel ödeterek hedeflerine ulaşmış oldular” ifadelerini kullandı.
ÖZDAĞ’I HEDEF ALDI: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN VE HASIM/RAKİP
ÜLKELERİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYOR
Aydın Ünal, isim vermeden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit
Özdağ’ı hedef aldığı yazısında, “Türkiye’de son dönemde özellikle Araplara
yönelen tepki ve saldırıları sadece ırkçı refleksler olarak görmek yanıltıcı
olacaktır. Kendisi etnik olarak Türk olmayan operasyon şefinin kurduğu parti
üzerinden yaymaya çalıştığı ırkçı söylem ihaneti perdelemek dışında bir amaç
taşımıyor. ‘Türk ırkını korumak’, ‘demografinin bozulmasını engellemek’ gibi
söylemler alttaki lümpen cahil tabakayı provoke ederken aslında çok açık ve net
şekilde terör örgütlerinin ve hasım/rakip ülkelerin değirmenine su taşıyor”
satırlarını kaydetti.
“‘TÜRKLÜĞÜ KORUMAYA’ ÇALIŞTIĞINI ZANNEDEN AHMAKLAR PKK’YA
HİZMET EDİYOR”
AKP’nin önemli kalemlerinden Ünal, yazısını şöyle noktaladı:
“Trabzon’da “polise mukavemet ediyor zannederek” Kuveytli
turiste yumruk atan gence kötü bir haberim var: Bu eylemiyle PKK’nın, IŞİD’in
yapamadığını yaptı; vatanına, milletine, şehrine en büyük zararı verdi.
Irkçılık ahmaklıktır; zaten kişi ahmak olmasa ırkçı olmaz. Her ahmak gibi ırkçılar da kullanılmaya çok müsaittir. ‘Türk ırkını yüceltmeye’, ‘Türklüğü korumaya’ çalıştığını zanneden ahmaklar PKK’ya hizmet ediyor, ‘operasyon şeflerinin’ elinde vatanlarına ihanet ediyorlar. Ahmağa laf anlatılmaz da, umarız devlet tehlikenin farkındadır.”
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