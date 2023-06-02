Erdoğan'ın malvarlığı ne kadar? Tayyip Erdoğan'ın bankada ne kadar parası var? Erdoğan'ın kaç evi var?

Yayınlanma: 02.06.2023 - 10:22

Güncelleme: 02.06.2023 - 10:22

YSK Başkanlığı'nın cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarına ilişkin Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın mal bildirimine de yer verildi. Mal bildiriminde Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın kimlik bilgileri, taşınmaz ve taşınır mal bilgileri, banka ve menkul değerleri ile borç-alacak bilgileri yer aldı. Yurtaşlar AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan'ın malvarlığını merak ediyor.

ERDOĞAN'IN KAÇ EVİ VAR?

-Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (değeri 10 bin TL) Edinme tarihi :1988

-Üsküdar, Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi – (Değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

-Üsküdar, Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi – (Değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

2023 ERDOĞAN'IN BANKADAKİ PARASI

Albaraka Türk Merkez Şubesi’nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş

Albaraka Türk Altunizade Şubesi'nde 96 bin 723 lira 55 kuruş

Ziraat Katılım Bankası'nda 411 bin 541 135 lira

Nezdinde: 30 bin TL

ERDOĞAN'IN NE KADAR BORCU VAR?

Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan, Tutar: 5 milyon 390 bin lira.

2018 ERDOĞAN'IN MAL VARLIĞI

2018 yılındaki 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası Recep Tayyip Erdoğan’ın malvarlığı şöyle listelenmişti:

* Üç farklı bankada 6 milyon 147 bin 761 TL

* Rize-Güneysu’da 10 bin TL değerinde 2000 metrekare arazi.

* İstanbul-Üsküdar-Kısıklı’da değeri 4 milyon değerinde konut.

* Edinme değeri 234 bin 80 TL değerinde otomobil

2018 tarihli malvarlığı bildiriminde ayrıca Erdoğan’ın Mehmet Gür isimli iş insanına 2 milyon lira borcu gözüküyordu.