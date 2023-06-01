Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 16:16

Güncelleme: 01.06.2023 - 16:42

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarını içeren kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Recep Tayyip Erdoğan yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapıları olmak üzere geçerli oyların yüzde 52.18’ine karşılık gelen 27 milyon 834 bin oy ile Cumhurbaşkanı seçildi. Diğer aday Kemal Kılıçdaroğlu ise 25 milyon 504 bin oy (yüzde 47.82) aldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 84.15 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Erdoğan’ın mal bildirimi listesi de yayınlandı.

Listeye göre, Erdoğan’ın sahip olduğu taşınmazların listesi şöyle:

* Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (değeri 10 bin TL) Edinme tarihi :1988

* Üsküdar, Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi – (Değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

* Üsküdar, Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi – (Değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Banka ve menkul değerlere ait bilgiler:

* Albaraka Türk Merkez Şubesi’nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş

* Albaraka Türk Altunizade Şubesi'nde 96 bin 723 lira 55 kuruş

* Ziraat Katılım Bankası'nda 411 bin 541 135 lira

* Nezdinde: 30 bin TL

Borç-alacak bilgileri ise şöyle:

Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan, Tutar: 5 milyon 390 bin lira.

ERDOĞAN'IN 2018 YILINDAKİ MALVARLIĞI

2018 yılındaki 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası Recep Tayyip Erdoğan’ın malvarlığı şöyle listelenmişti:

* Üç farklı bankada 6 milyon 147 bin 761 TL

* Rize-Güneysu’da 10 bin TL değerinde 2000 metrekare arazi.

* İstanbul-Üsküdar-Kısıklı’da değeri 4 milyon değerinde konut.

* Edinme değeri 234 bin 80 TL değerinde otomobil

2018 tarihli malvarlığı bildiriminde ayrıca Erdoğan’ın Mehmet Gür isimli iş insanına 2 milyon lira borcu gözüküyordu.