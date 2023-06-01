Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Mustafa Şentop'a teslim edildi!
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.
28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan cumhurbaşkanı mazbatası da teslim edildi.
Erdoğan için hazırlanan mazbata, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener tarafından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü mazbatasını alıp, Meclis Genel Kurulu'nda yemin etmesinin ardından yeni dönemine resmen başlayacak.
Ahmet Yener Cumhurbaşkanı Seçimi mazbata Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete Yüksek Seçim Kurulu YSK
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Peki bu terörün sahibi kim?
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Yeni kabinede Soylu, Akar ve Çavuşoğlu'na veda!
- Kılıçdaroğlu ilk kez yanıtladı: İstifa edecek mi?
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- CHP değişimi başlatıyor!
- Saray'da sürpriz 'Soylu' zirvesi
- Karamollaoğlu'ndan iktidara sert eleştiri