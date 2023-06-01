Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Mustafa Şentop'a teslim edildi!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:42

Güncelleme: 01.06.2023 - 15:57

28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan cumhurbaşkanı mazbatası da teslim edildi.

Erdoğan için hazırlanan mazbata, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener tarafından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü mazbatasını alıp, Meclis Genel Kurulu'nda yemin etmesinin ardından yeni dönemine resmen başlayacak.