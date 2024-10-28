Erdoğan'ın özel doktorundan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 'Sağlık sistemimiz ticari kaygılardan arındırılmalı'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:10

Güncelleme: 28.10.2024 - 12:11

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel doktoru Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi skandalına ilişkin özel hastaneleri ve sağlıkta ticarileşmeyi işaret etti.

Özel hastanelerin yüksek maaşlarla doktorları transfer ettiğini belirten Erdöl, "Özel hastanelerin, kamunun sırtındaki yük olmaktan çıkarılması, toplum sağlığı açısından hayati bir gerekliliktir" dedi.

Erdöl, kamu sağlık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan acı olayların bir daha tekrar etmemesi için, sağlık sistemimiz ticari kaygılardan arındırılmalıdır" dedi.

'TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN HAYATİ BİR GEREKLİLİKTİR'

Erdöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Özel sektör, kamu hastanelerindeki nitelikli hekimleri yüksek maaşlar ve cazip fırsatlarla transfer etmektedir. Bu durum, 'hekimler yurtdışına gidiyor' söylemleriyle maskeleniyor olsa da asıl mesele, özel hastanelerin kâr hırsı ile besleniyor oluşudur.

Kamu hastanelerinin içini boşaltan bu transferler, özel sektörün yükselen fark ücretleriyle domine edilmektedir. Özel hastanelerin, kamunun sırtındaki yük olmaktan çıkarılması, toplum sağlığı açısından hayati bir gerekliliktir.

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan acı olayların bir daha tekrar etmemesi için, sağlık sistemimiz ticari kaygılardan arındırılmalıdır. Kamu sağlık sisteminin güçlendirilmesi, toplumsal adaletin sağlanmasının tek yoludur."