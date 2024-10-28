Yenidoğan çetesine ilişkin detaylar ortaya çıkıyor: Yaptıkları usulsüzlük denetime takılmış

Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

İddianamede yer alan tape kayıtlarına göre şüpheli hemşire Çağla Durmuş ile T.B. isimli bir kişi arasında 2023 yılının kasım ayında geçen görüşmede, Durmuş’un T.B’ye bebeklerden birine uygulanmamış bir tedavi yöntemini uygulanmış şekilde dosyada göstermesini söylediği ve bu durumun daha sonra yapılan denetimlerde fark edildiği ortaya çıktı.

Durmuş’un konuşmasında T.B’ye “Onu tolore etmemiş de entübe edilmiş gibi gösterelim dosyada olur mu? Aklında olsun denetim vesaire bir şey gelecek olursa ona yeni ekstübe oldu şimdi subapa geçeceğim gibi bir şey söyleyebilirsin tamam mı?” şeklinde ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

TUTANAK DA VAR

Öte yandan konuşma içeriklerinde SGK’den haksız kazanç elde etmek için dosyada bazı ilaçları kullanılmış gibi gösterdikleri de görüldü.

İddianamede yer alan ifadelerde il sağlık müdürlüğünün bu hastaneye yapmış olduğu denetimde söz konusu bebeğe uygulanan tedavide bir hata olabileceği şeklinde tutanak düzenlendiği de kaydedildi.