Kılıçdaroğlu'ndan 'bizi kurtarın' diyen yurttaşa yanıt: 'Beraber kurtaracağız'
Ankara Çamlıdere’de esnaf ziyaretinde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir yurttaşın, 'Kurtarın bizi lütfen' demesi üzerine 'Beraber kurtaracağız' karşılığını verdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde esnafı ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinin ardından ilk önce Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu ile eski Yenimahalle Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk ve eşi Şerife Oğultürk’ün kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Mezarlık çıkışında bir yurttaşın, “Kurtarın bizi lütfen” demesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Beraber kurtaracağız” karşılığını verdi.
Ziyarette Kılıçdaroğlu’na; Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara milletvekilleri Yıldırım Kaya ve Murat Emir eşlik etti.
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