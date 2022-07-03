Erdoğan'ın programının neden iptal edildiği belli oldu: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli'

Bursa’da dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması planlanan miting ve açılış programları ertelendi. AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, Erdoğan’ın ‘soğuk algınlığı’ nedeniyle programını ertelediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 09:27
Erdoğan'ın programının neden iptal edildiği belli oldu: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün saat 14.00’te Bursa’da bir miting düzenlemesi ve “Guhem Uzay Havacılık Merkezi’nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı”, “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”, “Gökdere Meydanı’nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni”ne katılması planlanıyordu.

 

Ancak AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek mitingin ve açılışların ‘ileri’ bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ..."

İptal haberinin ardından konuya ilişkin açıklama ise AKP Bursa Milletvekili Refik Özen’den geldi. Bursa’daki yerel televizyon kanallarından AS TV’nin yayınına telefonla bağlanan Özen, Erdoğan’ın “soğuk algınlığı” nedeniyle programlara katılamadığını söyledi. Özen'in sözleri şöyle:

“Bugün gelen haberle soğuk algınlığı nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu oldu. Tabi sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyorum.”


Recep Tayyip Erdoğan Bursa Miting
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