Erdoğan'ın tarihi 'Esed' dönüşü: 2016 yılındaki sözleri gündem oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Suriye politikasına ilişkin bugün "Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok" dedi. Aynı Erdoğan, 2016'da ise "Zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik' açıklamasını yapmıştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü yaptığı gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin Suriye politikasıyla ilgili "Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu sözleri akıllara, geçmişte Suriye'de rejimi değiştirme isteğini dile getirdiği sözlerini getirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı, bu hedefini en açık şekilde dile getirdiği konuşmalarından birini 2016 yılında düzenlenen Kudüs Sempozyumu'nda yapmıştı.
Erdoğan, Şam yönetimine zehir zemberek sözler sarfettiği o konuşmasında şöyle demişti:
"Şu anda 600'lü rakamlar konuşuluyor ama hayır. Bana göre Suriye'de 1 milyona yakın insan öldü. Bu ölüm hala devam ediyor. Çocuk, kadın, erkek ayrım yapmaksızın devam ediyor. Nerede BM, ne yapıyor? Irak'ta var mı yine yok. Biz sabır, sabır, sabır dedik en sonunda dayanamadık ve Suriye'ye Özgür Suriye Ordusu ile beraber girmek zorunda kaldık. Niçin girdik? Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Mesele toprağın gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar, bunu sağlamak için. Yani orada bir adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil."
Erdoğan, o konuşmasından 6 yıl sonra, bugün Ukrayna dönüşü uçakta bulunan gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Eğer Türkiye’de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar" dedi ve siyasette "dargınlık" olmayacağını belirterek "Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
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