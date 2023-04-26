Canlı yayında rahatsızlık geçiren Erdoğan'ın yarınki programa uzaktan bağlantıyla katılacak

Dün katıldığı canlı programında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugünkü programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapılacak "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine uzaktan bağlantıyla katılacağı öğrenildi. Erdoğan'ın Osmaniye mitinginin ise iptal edildiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 22:02
Canlı yayında rahatsızlık geçiren Erdoğan'ın yarınki programa uzaktan bağlantıyla katılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam katıldığı televizyon yayınında kısa süreli bir rahatsızlık geçirmişti. Bu rahatsızlıktan dolayı programda reklam arasına girilmiş aranın ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan midesini üşüttüğünü söylemişti.

Erdoğan bu nedenle 3 ili kapsayan Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına katılamayacağını açıklayarak "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

YARINKİ PROGRAMI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılması planlanan Mersin ve Osmaniye mitinglerinin de iptal edildiği belirtildi. Erdoğan'ın yarın yapılacak Akkuyu Nükleer santrali ilk yakıt yükleme törenine uzaktan bağlantıyla katılacağı öğrenildi.


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