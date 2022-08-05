Erdoğan’ın yeni fakülte kararına üniversiteliler tepki gösterdi: Boğaziçi’ni bölme çabası

05 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Resmi Gazete’de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Uygulamalı Bilimler Meslek Yükseokulu kapatıldı. Kapatılan yüksekokulun yerine Yönetim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi rektörü Naci İnci, bu dönüşümün 20 yıldır gündemde olduğunu söyledi. İnci, “Türkiye’de alanında lider kabul edilen üç bölümü bünyesinde bulunduran Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, artık fakülte statüsünde eğitim verecek. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Turizm İşletmeciliği bölümlerini tercih eden öğrenciler bundan sonra “Yönetim Bilimleri Fakültesi” diploması ile mezun olacaklar. 20 yıldır gündemde olan bu dönüşümün gerçekleşmesine katkıda bulunmuş olmaktan mutluluk duyuyor, Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olacak Boğaziçililere şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

"GEREKLİ NİTELİĞİ YOK"

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Ünal Zenginobuz, kararın İnci yönetiminin, üniversite içinde kendi iktidarını kurma çabalarının sonucu olduğunu belirterek “Burası meslek yüksekokulu başlangıçlı bir yer. Zaten iktisadi idari bilimler fakültesi var. Bir de yönetim bilimleri fakültesi var. Bu kesinlikle üniversitenin isteği değil. Bu kararla sakil bir üniversite resmi ortaya çıkmıştır. Üniversite bakımından o birimin fakülte olmasına çeşitli engeller bulunmaktadır. Karar tamamen üniversiteyi bölmek, fakülteler arasında ikilik yaratmak ve bir türlü kuramadıkları yönetim iktidarını kurmaya çalışmaktır” dedi. Meslek yüksekokulunun, kuruluşu itibarıyla sorunlu bir yer olduğunu belirten Zenginobuz, şunları ekledi: “2019’da, benim de içinde aktif yer aldığım bir komisyonda çok ayrıntılı bir biçimde görüşüldü. Fakülte olmaları oradan çıkan kararla reddedildi. Kendi başlarına fakülte olacak nitelikte bulunmadılar. Türkiye’nin en yüksek puanla girilen iktisadi idari bilimler fakültesi varken, onun yanına bir de yönetim bilimleri fakültesi konulması kararı iyi niyetli değildir.”

"İKİLİK YARATACAK"

Zenginobuz, söz konusu kararın üniversite bünyesinde bulunan iktisadi idari bilimler fakültesiyle ikilik yaratacağını söyledi. Zenginobuz, “İki yıllık meslek yüksekokulunun 1990’ların başında, dört yıllık uygulamalı bilimler meslek yükseokuluna dönüştürülmesiyle başlayan bir süreç bu aslında. ‘Boğaziçi Üniversitesi’nde bir meslek yüksekokulu olmaz’ diyip bunu dört yıla çevirmeleri, sorunu daha da büyütecek bir hamle. Boğaziçi, araştırmaya yönelik bir üniversite. 20 yıldan beri de bu uygulamalı bilimler yüksekokulunu fakülte yapalım diye üniversite içerisinde çeşitli girişimler olmuştu. Fakat bu girişim çok sorunlu” dedi.