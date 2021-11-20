Erdoğdu'dan, Bahçeli'ye "terör" yanıtı
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisine yönelttiği, "Terör" eleştirilerine, "Kürt sorunu çözülür ve terör biter diye aklı çıkanlar var çünkü tüm varlıklarını teröre borçlular" diyerek yanıt verdi.
Salı günü partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşeceğiz” açıklamasına ilişkin, ''PKK’yi HDP’den, HDP’yi CHP’den ayırt etmek imkansız bir hal almıştır" ifadesini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamalarına sert tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ''Kürt sorunu çözülür ve terör biter diye aklı çıkanlar var. Çünkü tüm varlıklarını teröre borçlular. Terör bittiği anda savunacakları tek bir fikirleri dahi yok" şeklinde cevap verdi.
''MEMLEKETİN ÖNÜNDE BÜYÜK ENGELDİR''
Erdoğdu, ''Ne dersek diyelim konuyu hemen teröre getiriyorlar. Bu sığ düşünce memleketin önünde büyük engeldir'' ifadelerini kullandı.
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