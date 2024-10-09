Erhan Turan’ın ölümünde aile ‘ortak kusurlu’ sayıldı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.10.2024 - 04:00

İstanbul Şişli’deki bir restoranda, 28 Mart 2010’da gerçekleşen silahlı soygun olayıyla ilgili “silahlı gasp” suçundan 29 Mart’ta gözaltına alınan Erhan Turan, götürüldüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Olaya ilişkin Turan ailesi, İçişleri Bakanlığı’na “hizmet kusuru” nedeniyle maddi tazminat davası açtı. İstanbul 1. İdare Mahkemesi, Adil ve Zekiye Turan’ın ölen çocukları Erhan Turan’ın desteğinden yararlandıklarını belirterek İçişleri Bakanlığı’nın yasal faiziyle toplam 107 bin 795 TL maddi, 70 bin TL de manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Aradan geçen 14 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, tazminat miktarının “fahiş” olduğunu öne sürerek karara itiraz etti. İdare Mahkemesi, aileyi “ortak kusurlu” sayarak hükmettiği maddi tazminatı yarıya indirdi.

Mahkeme, aileden toplamda 4 bin 780 TL yargılama gideri ve vekâlet ücreti alınmasına karar verdi. Ailenin avukatı dosyayı Danıştay’a taşıyacaklarını belirtti.