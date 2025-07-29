Erkan Baş açıkladı: TİP süreç komisyonuna katılacak mı?

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Tele 1'de canlı yayın konuğu oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AKP ve MHP'nin "Terörsüz Türkiye" diye isimlendirdiği TBMM komisyonuna yönelik konuşan Erkan Baş, komisyonun yetkisi ve amacının belli olmadığını belirtti.

Erkan Baş, "Ben anlamıyorum şu an siyasi partiler şu an nasıl karar veriyor. Eğer bize verilmeyen birtakım bilgiler, siyasi parti gruplarına verildiyse o zaman bizim bilgilendirilmemiz gerekiyor karar vermek için. Ama bize verilen bir bilgi yok. Net söylüyorum: Eğer mesele bir Anayasa değişikliğinin zeminini hazırlamak ise biz Anayasa'ya uymayanlarla Anayasa yapmayız" dedi.

Baş, ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon ile ilgili ıslak imza ile mektup gönderdiğini ifade ederek, "Numan Kurtulmuş bu komisyonun yetkisi, görevi, sorumluluğu ne?" diye sordu.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSE BİZ YOKUZ"

Partisinin komisyon kararını açıklayan Erkan Baş, şöyle konuştu:

"Bu yeni çözüm sürecine ilişkin komisyon meselesi ise orada başından bu yana söylediğimiz bir şey var. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer o komisyon bir Anayasa değişikliği komisyonu ise net söylüyorum: Biz yokuz."

Erkan Baş, ayrıca tutuklu belediye başkanları ve milletvekillerine de dikkat çekerek, "Anayasa fiilen ayaklar altına alınmış durumda. Ama 'Gelin Anayasa’yı değiştirelim' diyorlar. Kardeşim değiştirsek ne olacak, sen bu Anayasa’ya uymuyorsun ki. Bizim açımızdan böyle bir tartışma yok" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere gönderdiği yazıya göre, grubu olmayan partiler 1'er üye ile komisyona katılabilecek.