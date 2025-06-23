Erkan Baş'tan tutuklamaya tepki: 'Fatih Altaylı'nın suçu Saray’a muhalefet etmek'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının nedeninin "Saray’a muhalefet etmek" olduğunu belirtti.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tutuklama kararını verenler de Fatih Altaylı’nın Tayyip Erdoğan’ı tehdit etmediğini, onun 'suçunun' Saray’a muhalefet etmek olduğunu biliyordur. Bir avuç insanın kendi iktidarı ve menfaati uğruna demokrasiyi ortadan kaldırmasına, ülkemizi harabeye çevirmesine sessiz kalmayacağız. Mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.