Erkek egemen akademi!: YÖK’ün yükseköğretim istatistiklerine göre kadın profesör oranı sadece yüzde 33

Yayınlanma: 02.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 04:00

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2022-2023 öğretim yılına ilişkin açıkladığı istatistikler, akademide kadın-erkek eşitsizliğini gözler önüne serdi. Buna göre, akademisyen sayısı, 2021- 2022 dönemine göre 136 azaldı ve 184 bin 566’ya geriledi.

Bunların 154 bin 981’i devlet üniversitelerinde, 29 bin 338’i vakıf üniversitelerinde, 247’si ise vakıf meslek yüksekokullarında görev yapıyor. Akademisyenlerin cinsiyet dağılımı ise erkek egemen akademiyi gözler önüne serdi. Öğretim elemanlarının yüzde 53.8’inin erkek, yüzde 46.2’sinin kadın olmasına karşın bu oranın, akademide unvan yükseldikçe düştüğü görüldü.

Akademide toplam 44 bin 216 doktor öğretim üyesi, 22 bin 462 doçent, 34 bin 280 profesör bulunuyor. Ancak doktor öğretim üyelerinin yüzde 53.4’ünü erkekler, yüzde 46.6’sını kadınlar; doçentlerin yüzde 59.2’sini erkekler, yüzde 40.8’ini kadınlar; profesörlerin yüzde 66.1’ini erkekler, yüzde 33.9’unu ise kadınlar oluşturuyor.