Erken başladılar... AKP Ankara Adayı Turgut Altınok'tan çakarlı araçlarla 'seçim şovu'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 17:01

Güncelleme: 22.01.2024 - 17:02

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 20 Ocak’ta Polatlı ilçesine gitti ve düğün salonunda vatandaşlarla buluştu.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Turgut Altınok'un gelişinin anons edildiği sırada konvoyda yer alan çok sayıda çakarlı araç sirenlerini de açarak ilçede dolaştı.

Trafik mevzuatına göre sadece emniyet sivil koruma araçları, halen TBMM üyesi olan aktif milletvekilleri çakar ve sirenleri kullanabiliyor.