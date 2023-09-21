Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama: 'Hodri meydan'

Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:33

Güncelleme: 21.09.2023 - 10:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "yasa dışı bahis" suçundan ceza verilen Veysel Şahin hakkında paylaşımda bulundu. Şahin hakkındaki tahliye kararını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordu.

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak görev alan Yılmaz Tunç’a seslenen Kılıçdaroğlu, "Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saray iktidarı kendi çıkarı ve siyasi yol haritası için yargı bağımsızlığını yok etti. Ülkemiz adına utanç verici kararlar, tek kişi istiyor diye alındı. Oysa bu kararlar, tutanakta da yazdığı üzere, Türk Milleti adına alınmalıydı. Mafya babalarının, uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir yere dönüştürülen ülkemizde, yargı da siyasilerle bağlantılı bu kişilere koruma kalkanı yapıldı. Şimdi bu skandallardan bir yenisi ile ilgili hem Adalet Bakanı’na hem de HSK Başkanı’na soru soracağım. Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim. Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin'i tanır mısınız? Bu kişi hakkında hukuksuz bir biçimde verilen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 02.03.2023 tarihli 2023/93 Değişik İş sayılı kararından ve aynı gün üstelik 1-2 saat sonra verilen aksi yöndeki Mahkemenin aynı sayılı ek kararından haberdar oldunuz mu?"

AVUKATI ERSAN ŞEN KONUŞTU

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımında adı geçen Veysel Şahin’in avukatı Prof. Dr. Ersan Şen, Odatv'ye konuştu. Şen, Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının algı oluşturmak ve belki de parti kongresi öncesi gündem değiştirmek için yapıldığını belirterek, “Kimse algı oluşturmaya çalışmasın, iddiasını ortaya koysun somut delillerle kanıtlasın gerisi laf-ı güzaf” dedi.

“ÇAMUR AT İZİ KALSIN YOK”

Yapılan paylaşımla müvekkilinin mağdur edildiğini söyleyen Ersan Şen, “Herkes iddiasını ispatla yükümlü, öyle çamur at izi kalsın yok, asıl mağdur Veysel Şahin’dir. İtiraz kabul edildiği halde, karar sonradan hukuka aykırı olarak Veysel Şahin’in aleyhine değiştirilmiştir. Kimse dayanaksız, sırf algı oluşturmak için kimseye iftira atamaz. Hem “yargıya müdahale etmeyin” diyeceksiniz, hem de cezasını çekip tahliye olan bir insanın mahkeme tarafından hukuksuz kararla serbest bırakıldığını söyleyeceksiniz, pes doğrusu! Bu Ülkede insanları ve yargıyı lekelemek ne kadar kolay! Olur olmaz, akıl dışı iddialarla insanları zor durumda bırakmanın, davasını zora düşürmenin neresinde adalet ve vicdan var? Keşke Sayın Kılıçdaroğlu işin aslını bize sorup öğrenseydi” ifadelerini kullandı.

"TAHLİYE KARARI HUKUKA UYGUN"

Tahliyenin tamamen hukuki olduğunu öne süren Ersan Şen, şöyle konuştu:

"Biz yeniden yargılanma talebinde bulunduk. Büyükçekmece Başsavcılığı kabul etti, ancak 8. Asliye Ceza Mahkemesine geçici bakan hakim talebimizi reddetti. Biz bu karara itiraz ettik ve dosya Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Burada talebimiz önce kabul edildi, sonra reddedildi, oysa itirazımın kabulü kararı kesindi. Asıl hukuka aykırı olan da bu. Müvekkilim 6 yıldır cezaevinde iken yeniden yargılama talebi kabul edilince infaz durdurma talebimiz de kabul edildi. Karar mesai saati içinde veriliyor ama mesaiden sonra başkan ve savcı adliyeye geliyor. Birkaç saat sonra karar kaldırılıyor. Yani saat 17:00’dan önce karar veriliyor, saat 20:00 sıralarında adliyeye geliyorlar, 22:30 - 23:00 sıralarında karar kaldırılıyor. Bu olabilir mi? Kimse işin bu tarafını ve müvekkilimin yaşadığı mağduriyeti konuşmuyor, bir de itirazla çıktı yalanını uyduruyor. Müvekkilim bu sürecin ardından 1 ay sonra cezasını yattığı için infaz kanunları gereğince zaten tahliye edildi.

“KARAR VERİLDİĞİ HALDE ÇIKARILMADI”

Kararın yerine getirilmemesinin ardından avukatlar olarak Bakırköy Adliyesi’ne gittik. Adliye kapalı olduğu halde, mahkeme salonuna girdiğimizde Savcı ve Mahkeme Başkanı içeride konuşuyorlardı. Biz de durumu sorduk, Mahkeme Başkanı, biraz tedirgin bir biçimde ‘Savcının itirazı var’ dedi bize. Oysa itiraz makamının kararına karşı itiraz edilemez. Savcı mütalaa almayı unutmuş da mütalaasını almışlar. Bir kere savcı mütalaası itiraz kanun yolunda alınmak zorunda değil, ikincisi savcının görüşü mahkemeyi bağlamaz."

"HODRİ MEYDAN"

Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve CHP Genel Başkanlığı yapan bir kişinin bu işlerle uğraşmaması gerektiğini belirten Ersan Şen, “Memlekette başka dert kalmadı mı? Her şey çözüldü mü? Kimse yalan haberlerle algı oluşturmaya çalışmasın. Hodri meydan, iddiasını ortaya koysun somut delillerle kanıtlasın, gerisi laf-ı güzaf” dedi.

Bu süreçte mağdur olanın müvekkili olduğunu söyleyen Şen, “Paylaşımı anlamak mümkün değil” diyerek, asıl mağdur olanın müvekkili olduğunu öne sürdü.