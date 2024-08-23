Ertelenen YHT hattının Yerköy istasyonu açılıyor
Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas bağlantılı YHT hattının Yozgat’taki Yerköy istasyonu açılıyor.
8 kez ertelendikten sonra genel seçimlerden önce alelacele açılışı yapılan Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas bağlantılı Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Yozgat’taki Yerköy istasyonu açılıyor. Birçok tehlikenin atlatıldığı hat, 3 milyon 400 bin liralık ‘iyileştirme’ ihalesiyle de gündeme gelmişti. Hat üzerinde açılmayı bekleyen Sekiz istasyon daha bulunduğuna işaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “Bu hatta yolculuk 1 saat 50 dakika sürmesi gerekirken 4 saat sürüyor. Sorumlular hesap vermeyecek mi?” dedi. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun “Başınızda Erdoğan gibi bir lider varsa Allah bereketini de o işin kolaylığını da veriyor” söylemlerini de eleştirdi. Karasu, “5’li çeteler, bazı müteahhitler kârlarına kâr katıyorlar ama 85 milyon açlığa mahkûm” tepkisini gösterdi.
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