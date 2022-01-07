Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün ''askeri mahrem" yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda bugün sabaha karşı 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında market gibi iş yerlerinde halka açık olarak kullanılan sabit/kontörlü hatlardan iletişim kuran, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve terör örgütünün gizli sorumlularından olduğu belirtilen 8 astsubay, 5 ihraç edilmiş askeri okul öğrencisi, 4 GATA’dan ihraç olup doktor olarak görev yapan toplam 17 şahsın arandığı da tespit edildi.
Tespitlerden hareketle Erzurum’da iki, Ankara’da 5, İstanbul’da 3, Adana’da, Uşak’ta, Bilecik’te, Muş’ta ve Amasya’da bir, Ağrı’da iki farklı adrese düzenlenen baskınlarda toplam 14 şahıs yakalandı. Firari durumdaki şahıslardan 2’sinin yurt dışında olduğu, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Erzurum’a sevki ile adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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