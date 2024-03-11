Erzurum Valisi, yurttaşları yoksullara 'sadaka' vermeye çağırdı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:33

Güncelleme: 11.03.2024 - 13:33

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen asayiş toplantısına başkanlık yaptı. Erzurum’daki genel asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantıya Erzurum Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve diğer güvenlik yöneticileri katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yurttaşlara ihtiyaç sahiplerine "sadaka" verilmesi çağrısında bulundu. "Lütfen maddi açıdan zorluk yaşayan, ihtiyaç içinde olan insanlarımızı zekâtlarımızla, fitrelerimizle, sadakalarımızla destekleyelim, onlara yardımcı olalım" diye Vali Çiftçi, "Hazreti Peygamberimizin tabiriyle, ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir’. Bu müstesna günlerde fakir fukarayı, garip gurebayı daha fazla gözetelim, Ramazan sevincini onlara da yaşatalım" diye devam etti.

"DİLENCELİLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Bununla birlikte valilik ve kaymakamlıklar olarak Ramazan ayında ayni ve nakdi yardımları arttıracaklarını söyleyen Çiftçi, "Tüm topluma çağrıda bulunuyorum: Lütfen civarınızda tanıdığınız, bildiğiniz ihtiyaç sahibi kişileri bizlere bildiriniz, kimse Ramazan’da aç ve açıkta kalmasın. Ramazan ayı münasebetiyle saygıdeğer halkımızın merhamet duygularını istismar etmek isteyen dilencilere fırsat vermeyeceğimizi buradan duyurmak isterim. İhtiyacı olanlar; Valiliğimize, Kaymakamlıklarımıza, Belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarına başvursunlar, dilencilik yapmasınlar. Bu hususta önceden beri sergilediğimiz duruşun değişmeyeceğini tekrar hatırlatmak isterim. Yine Ramazan ayının başlamasıyla gıda ihtiyacının arttığını, çarşıda, pazarda bir hareketlilik olduğunu gözlemliyoruz. Toplu gıda üretim yerlerinde, marketlerde, fırınlarda, kasaplarda gıda denetimlerini artıracağız" diye konuştu.