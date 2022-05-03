Erzurum'da 4 öğretmenin sosyal medyadaki paylaşımına soruşturma

Erzurum'da bir grup öğretmenin ilçe girişindeki tabelanın önünden el-kol hareketli fotoğraf paylaşımı için adli ve idari soruşturma başlatıldı.

AA
03 Mayıs 2022 Salı, 13:54
Erzurum'da 4 öğretmenin sosyal medyadaki paylaşımına soruşturma
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Erzurum’un Karayazı ilçesinin girişinde Türkçe ve Kürtçe "Hoş geldiniz-Hûn bî xer hatin" yazılı tabela önünde fotoğraf paylaşan 4 öğretmen, paylaşımlarında “Tabelanın öbür tarafında “hoşgeldiniz yazıyor, ama ona hareketimiz belli” ifadelerini kullandı.

Tepkiye neden olan paylaşım üzerine İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. 

Açıklamada, "Karayazı İlçemizle ilgili sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşım ile ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

 


Kürtçe öğretmen Karayazı sosyal medya

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