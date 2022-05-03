Erzurum'da 4 öğretmenin sosyal medyadaki paylaşımına soruşturma

03 Mayıs 2022 Salı, 13:54

Erzurum’un Karayazı ilçesinin girişinde Türkçe ve Kürtçe "Hoş geldiniz-Hûn bî xer hatin" yazılı tabela önünde fotoğraf paylaşan 4 öğretmen, paylaşımlarında “Tabelanın öbür tarafında “hoşgeldiniz” yazıyor, ama ona hareketimiz belli” ifadelerini kullandı.

Tepkiye neden olan paylaşım üzerine İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Karayazı İlçemizle ilgili sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşım ile ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.