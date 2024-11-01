Esenyurt Belediye Başkanı Özer 'Daha güçlü döneceğim' dedi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, önceki gün sabah saat 06.00’da evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyet’te ifadesi alınan Özer, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Hâkimlikte savunma yapan Özer, sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

Sevk yazısında, Özer’in; iki kardeşi “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hüküm giyen Mehmet Kaya’yı, annesinin ölümü üzerine telefonla arayarak baş sağlığı dilediği, Özer’in banka hesabına, sahipleri yine “silahlı terör örgütüne üye olmak ve propaganda yapmak” suçlarından adli işlem gören Karlı Kırtasiye isimli işyerinden 482 bin 750 TL para gönderildiği, yaklaşık 10 yıllık süreyi kapsayan geçmişe dönük iletişimin dinlenmesi önlemi kapsamında, “silahlı terör örgütü üyeliğinden” adli işlemi bulunan 694 kişi ile iletişiminin olduğu, bu şahıslardan Belçika’da bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan eski Van Milletvekili KONGRA-GEL Eş Başkanı ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Remzi Kartal olduğu ve 29-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında 14 kez irtibat kurduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Hâkimlikte savunma yapan Özer, hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlandığını, 2002’de örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan ile İmralı’da yapılan görüşmede iradesi dışında isminin geçtiğini, bunun da suçlamalara delil gösterildiğini söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hiçbir örgütle ilgisinin olmadığını savunarak suçlamaları reddeden Özer, “Daha güçlü döneceğim” mesajı verdi. Davanın siyasi olduğunu belirten Mehmet Kaya’nın kendisinin değil, akrabalanının örgüt üyesi olduklarının söylendiğini ve belediyeye kayyum atanmasının altyapısının oluşturulduğunu söyledi. Prof. Dr. Özer, banka hesabına gelen parayı, “Şahsı tanımam, burada bir evim var, o evi kiraya vermiştim. Her ay kira parası gelmiştir” diyerek açıkladı. Özer, Remzi Kartal ile olan görüşmesini ise, “Remzi Kartal da Vanlıdır, Van milletvekiliydi, aynı aşiret mensubuyuz, Van’a gittiğimde kendilerine taziye dileklerimi sundum” dedi.