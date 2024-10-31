Esenyurt Belediyesi ablukada... Ahmet Özer'in gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:57

Güncelleme: 31.10.2024 - 13:18

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı. Özer'in evine düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Özer gözatına alındıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine götürülen Özer poliste tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

ESENYURT BELEDİYESİ ABLUKADA

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından, belediye binası ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet dahil çok sayıda polis ekibi belediye çevresini, çevredeki cadde ve sokakları ablukaya aldı.

Kayyum iddialarının ortaya atıldığı saatlerden itibaren belediye ve çevresindeki polis hareketliliği gece boyunca artarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı ve kayyum atamasının resmen açıklandığı sabah saatlerinde belediye önüne özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.