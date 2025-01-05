Esenyurt’ta personeller işten çıkarıldı

Yayınlanma: 05.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 04:00

Esenyurt’ta Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından sonra ilçeye kayyum olarak atanan Can Aksoy, belediye yönetimine çok sayıda AKP’li ismi atadıktan sonra şimdi de gözünü personele ve belediyenin elindeki taşınmazlara dikti. Esenyurt Belediyesi’ne bağlı basın ve yayın müdürlüğünde görevli yedi çalışanın önce istifaya zorlandığı ardından işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden işten çıkarılmayı belirten SGK 4 numaralı işten çıkış koduyla görevden alındığı öğrenildi. Belediyenin personel alımı için 2018 yılında kurduğu iştiraki Espaş’a çağırılan personele yapılan bilgilendirmede “Sizin iyiliğinizi düşündüğümüz için bu kararı aldık” denilirken işten çıkarılan personel sayısının ilk aşamada 100’e, daha sonra da 600’e kadar çıkabileceği öğrenildi. İşten çıkarmalar sürerken kayyum, tıpkı belediye yönetiminde olduğu gibi işine son verilen personel yerine AKP’ye yakın personelleri almak için girişimlere başlarken bazı daireler için personel ilanı açıldı. Kayyum Aksoy göreve geldikten sonra 5 başkan yardımcısı ve 16 müdür ataması yapmış, belediyedeki dört müdürlüğün kapısına ise kilit vurmuştu.

ALANI BELEDİYEDEN ALINDI İDDİASI

Kayyumun personel değişiminin yanında belediyenin elindeki taşınmazlarla ilgili çalışmaları da devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ilçede 2013 yılında Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilen ancak Ahmet Özer’den önceki seçilmiş başkan Kemal Deniz Bozkurt döneminde tekrar belediyeye kazandırılan sağlık tesis alanı, Aksoy’un ilçeye kayyum olarak atanmasından sonra tekrar bakanlığa tahsis edildi. Kıraç Mahallesi’nde bulunan söz konusu alanın tahsisi için bakanlığın daha önce açtığı davayı kaybettiği ancak kayyum atamasının ardından alanın tekrar bakanlığa tahsis edildiği öğrenildi.