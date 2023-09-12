ESİ Hukuk ve Danışmanlık bürosu açıldı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:40

Güncelleme: 12.09.2023 - 13:45

Avukat Kaya, Bayram ve Közig’in kuruculuğunu yaptığı ESİ Hukuk ve Danışmanlık bürosu, dün düzenlenen törenle Adana’da açıldı. Üç genç kadın avukatın ortaklığında kurulan ESİ hukuk bürosunun açılışına Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Elçi, Adana barosuna kayıtlı avukatlar ve aileler katıldı.

‘ADALETİN TESİSİNE HİZMET EDECEK’

Açılış kurdelesini kesen Gökayaz, konuşmasında meslektaşlarını kutladı ve bürolarının hayırlı uğurlu olmasını diledi. Üç genç avukatın meslekte başarılı olacaklarına inandığını belirten Gökayaz, “Bugün çok kıymetli ve avukatlık mesleğini büyük bir heyecanla ifa eden üç meslektaşımızın avukatlık bürosunun açılışında bir aradayız. Avukatlık mesleği sabır, inat, cesaret ve mücadele etmeyi gerektiren bir meslek. Her üç meslektaşımız da bu özellikleri fazlasıyla taşıyorlar. Meslektaşlarıma güzel bir meslek yaşamı diliyorum. Açılışını yaptığımız avukatlık bürosunun adaletin tesisine hizmet edeceğine olan inancımızla, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Avukatlar Kaya, Közig ve Bayram da Başkan Gökayaz’a ve tüm konuklarına açılışa katıldıkları için teşekkür etti.