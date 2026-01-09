Eşi Meriç Kahraman anlattı: Tayfun Kahraman evini hatırlayamaz hale geldi

Meriç Kahraman, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) aksi yöndeki kararlarına rağmen Gezi Davası'ndaki karar nedeniyle cezaevinde yatan eşi Tayfun Kahraman’ı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede ziyaret ettiğini duyurdu.

“Bugün Tayfun’u hastanede görme fırsatım oldu” diyen Kahraman, “Hassasiyetleri için Adalet Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere tüm devlet kurum ve yetkililerine, hastane yönetimine ve tüm sağlık personeline tekrar çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TAYFUN KAHRAMAN "EVİMİZİN NASIL BİR YER OLDUĞUNU UNUTTUM" DEDİ

Tayfun Kahraman’ın geçirdiği akut MS atağı nedeniyle hastanedeki 8’inci gününde yüksek doz kortizon yüklemesi tedavisinin devam ettiğini belirten Kahraman, eşiyle aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

“Bugün Tayfun’a ‘hapisten eve gelecekken hastaneye gelmiş olmanın’ nasıl hissettirdiğini sorduğumda bana ‘Meriç, ben evimizin nasıl bir yer olduğunu unuttum’ diye cevap verdi… Sarıldım kaldım Tayfun’a..

Allah aşkına, biz bunu neden yaşıyoruz?

Neden Anayasa Mahkemesi’nin kararı uygulanmıyor?

Tayfun neden evimizi hatırlayamaz hale geldi?

Neden?”