Eşini çocuğunun önünde öldüren kocaya verilen ceza isyan ettirdi

Yayınlanma: 29.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.09.2024 - 04:00

İstanbul Esenyurt’ta 27 Eylül 2021’de Sebahattin Can, tartıştığı eşi Melike Can’ı çocuğunun gözlerinin önünde boğarak öldürdü. Sebahattin Can’ın “eşi kasten öldürme” suçundan yargılandığı davanın karar duruşması önceki gün görüldü. Mahkeme Can’ın önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme sanık Can’ın müebbet hapsine hükmetti. Kararın ardından Melike Can’ın ailesi dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet’e konuşan Can’ın kardeşi Melek Süngü, “3 yılın sonundaki sonuç bu şekilde. Biz iyi hal beklemiyorduk. Bu olay olurken orada çocukları da vardı. Üç yaşındaki çocuğu da olaylara şahit. Çocuk ablamın başında bekliyor. Her şeyin farkında. Şu an hâlâ tedavi görüyor. Bunun karşılığında bu cezayı kabul etmek istemiyoruz” dedi.