Eşini öldürene istinaftan indirim

Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 07:12

Mahkeme Şengil’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına; kızı T.Ş’yi yaralamasına yönelik verilen ceza ise indirimle 20 yıldan 3 yıla indirdi.

KORUMA KARARI VARKEN

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Arzu Sena Topuz süreci şöyle anlattı: “Mihriban evli oldu adam tarafından evlilikleri boyunca şiddet görmüştü. Bir şiddet olayının ardındankarakola gidip bir şikâyette de bulunmuş. Bu nedenle koruma kararı altı ay uzatılıyor ancak şikâyetten birkaç ay sonra öldürüldü. Metin Şengil’in öldürmeye hazırlıklı olarak oraya gelmiş olduğu çok açık. İndirime itiraz edeceğiz. Mihriban çocuklarının gözü önünde katlediliyor. Yanında bulunan sekiz yaşındaki kızlarına da saçmalar isabet ediyor. Dolayısıyla Mihriban’ın dosyası gibi dosyalarda takdiri indirim uygulamak tam bir hukuk faciasıdır.”