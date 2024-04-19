Eşini öldürene istinaftan indirim
Şırnak’ta boşanma aşamasında olduğu eşi Mihriban Altürk’ü (31) pompalı tüfekle öldürüp, kızı T.Ş’yi (8) de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Metin Şengil’in (35), ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından dava istinaf mahkemesine taşındı.
Mahkeme Şengil’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına; kızı T.Ş’yi yaralamasına yönelik verilen ceza ise indirimle 20 yıldan 3 yıla indirdi.
KORUMA KARARI VARKEN
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Arzu Sena Topuz süreci şöyle anlattı: “Mihriban evli oldu adam tarafından evlilikleri boyunca şiddet görmüştü. Bir şiddet olayının ardındankarakola gidip bir şikâyette de bulunmuş. Bu nedenle koruma kararı altı ay uzatılıyor ancak şikâyetten birkaç ay sonra öldürüldü. Metin Şengil’in öldürmeye hazırlıklı olarak oraya gelmiş olduğu çok açık. İndirime itiraz edeceğiz. Mihriban çocuklarının gözü önünde katlediliyor. Yanında bulunan sekiz yaşındaki kızlarına da saçmalar isabet ediyor. Dolayısıyla Mihriban’ın dosyası gibi dosyalarda takdiri indirim uygulamak tam bir hukuk faciasıdır.”
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