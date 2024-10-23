Eşinin yüzünü falçatayla kesen Öztürkmen'e iyi hal indirimi
Butim’in avukatı Tuba Özel, cezanın üst sınıra yakın verildiğini ancak sanık hakkında iyi hal indirimi uygulandığını belirterek dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını açıkladı.
Boşanma aşamasında olduğu Ukraynalı eşi Anna Butim’in yüzünü falçatayla kestiği gerekçesiyle Mesut Öztürkmen’e martta 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Öztürkmen’e 14 yıl 2 ay hapis cezası vererek kararı onadı. Butim’in avukatı Tuba Özel, cezanın üst sınıra yakın verildiğini ancak sanık hakkında iyi hal indirimi uygulandığını belirterek dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını açıkladı.
Etiketler: #Anna Butim #Mesut Öztürkmen #falçata #yargıtay
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