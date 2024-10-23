Eşinin yüzünü falçatayla kesen Öztürkmen'e iyi hal indirimi

Butim’in avukatı Tuba Özel, cezanın üst sınıra yakın verildiğini ancak sanık hakkında iyi hal indirimi uygulandığını belirterek dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını açıkladı.

Eşinin yüzünü falçatayla kesen Öztürkmen'e iyi hal indirimi
Abone Ol google-news
Rengin Temoçin
Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Boşanma aşamasında olduğu Ukraynalı eşi Anna Butim’in yüzünü falçatayla kestiği gerekçesiyle Mesut Öztürkmen’e martta 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Öztürkmen’e 14 yıl 2 ay hapis cezası vererek kararı onadı. Butim’in avukatı Tuba Özel, cezanın üst sınıra yakın verildiğini ancak sanık hakkında iyi hal indirimi uygulandığını belirterek dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını açıkladı.


Etiketler: #Anna Butim #Mesut Öztürkmen #falçata #yargıtay
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler