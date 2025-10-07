Eski AKP’li vekil Kocabıyık’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki

Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık, “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Başarır şunları yazdı:

“AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık dün aşağıdaki sözleri söylemişti, bugün “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı.

Bir şeylere itiraz edince eşini görevden alanlar, belli ki eleştirilerine devam ettiği için özgürlüğünü elinden almaya soyundular.

Liyakat değil sadakat önemli olursa, adalet de baştakinin iki dudağı arasında kalıyor.

Tek adam rejiminin özeti bu; düşünme, hareket etme, söyleme!”