Eski AKP Milletvekili Niyazi Özcan hayatını kaybetti
Evli ve 3 çocuk babası 22. Dönem AKP Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Eski AKP Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan, hayatını kaybetti. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 1949 yılında doğan Özcan, ilkokuldan sonra eğitimine Nazmi Toker Ortaokulu ve Kayseri Lisesi'nde devam etti. Özcan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mimar olarak mezun olduktan sonra da Öz-Kar İnşaat'ı kurdu.
22. Dönem AKP Kayseri Milletvekili olan Özcan, ayrıca Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kuruculuğu, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası'nda meslek komitesi başkanlıkları yaptı. Özcan, aynı zamanda Kayserispor Kulübü yöneticiliğinde de bulundu.
Özcan, evli ve 3 çocuk babasıydı. Özcan'ın cenazesi, yarın Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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