Eski AKP'li başkan belediye binasında görüntülenmişti... CHP'den sert tepki: 'Rantın merkezi haline getirdiniz'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP'li Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun açıklamalarına ilişkin olarak, "Esenyurt’u betonun, çetelerin ve rantın merkezi haline getiren sizdiniz. Kentin geleceğini karartan politikalarınızla halkın güvenini zedelediniz. Esenyurt sizi yakından tanıyor" dedi.

Eski AKP'li başkan belediye binasında görüntülenmişti... CHP'den sert tepki: 'Rantın merkezi haline getirdiniz'
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ANKA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 20:45

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kayyum atanan Esenyurt Belediyesi’ni ziyaret eden AKP'li Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun "Acizin biri Esenyurt Belediyesi’ndeki arkadaşlarıma yaptığım ziyareti görüntülemiş" sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile cevap verdi.

"Esenyurt’u betonun, çetelerin ve rantın merkezi haline getiren sizdiniz" diyen Çelik’in Necmi Kadıoğlunu etiketleyerek yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Esenyurt’u betonun, çetelerin ve rantın merkezi haline getiren sizdiniz. Kentin geleceğini karartan politikalarınızla halkın güvenini zedelediniz. Esenyurt sizi yakından tanıyor…

Halkımız, CHP’li Prof. Dr. Ahmet Özer’i iradesiyle başkan seçti. Halkın iradesini gasp ettiniz, seçilmiş başkanını hapsettiniz.

Orası milletin evi doğru! Lakin siz milletin evine çöküyorsunuz! Tarih sizi bu kötülükle anacak. Esenyurt halkı bu yaptıklarınızı unutmayacak, iradesine sahip çıkmaktan geri durmayacak. Adalet er geç yerini bulacak. @NecmiKADIIOGLU”


Etiketler: #Esenyurt #Esenyurt Belediyesi #Özgür Çelik

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