Eski AKP’li milletvekilinin inşaatçı akrabaları 51 emekçiyi haklarını ödemeden işten çıkardı: Gözleri işçinin cebinde

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 04:00

Eski AKP Batman Milletvekili Nezir Nasıroğlu’nun akrabalarına ait şirket aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekerken işçiler şirkete karşı mücadelelerini sürdürüyor. Şirket bugüne dek 20 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli 7 milyar 430 milyon 333 bin TL. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Genel Başkanı Hasan Kırlangıç, “Direniş önceki gün başladı. Geçen aydan beri ücretleri ödenmedi. Otoban inşaatı devam ediyor. Geçen hafta ödemeler yapılmadı. İşçiler yetkililere sormuş ancak belirtilen sürede maaşlar yatmamış. Sonra telefonlarına kısa mesaj gelmiş ve Kod-46’dan işten çıkarıldıklarını öğrendiler. İşçiler şantiyenin önünde hakları için mücadele ediyor” dedi.

"SENDİKAYI TANIYIN"

Öte yandan Türkiye’nin çeşitli noktalarında emekçilerin direnişi sürüyor. Çorum’da Alpagut Linyit Kömür ocağında çalışan 81 maden işçisi sendikal hakları ve olumsuz çalışma koşullarına 9 Mayıs’tan bu yana direnişte. DİSK’e bağlı Dev Maden-Sen’e üye olduktan sonra işverenin baskı uyguladığını aktaran işçi Hakkı Kılıç, “Sendikaya üye olduktan sonra baskılar arttı. Sendikadan istifa edilmesi yönünde baskı uygulandı. 2 Şubat’ta bakanlıktan yetki belgesini aldı. İşveren itiraz etti. Mahkeme sürecine başladı. Bununla beraber baskı arttı. Daha sonra ocakta ‘tasman’ var denilerek bizi 6 aylık ücretsiz izne çıkardılar. Sonra biz buna itiraz ettik. O günden beri bir bekleyiş söz konusu. Bize açıklama yapmıyorlar. Sendikamızla beraber işimizi yapmak istiyoruz” dedi.