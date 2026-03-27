Eski bakan Ali Yerlikaya'dan o iddiaya zehir zemberek yanıt: 'Zihni bozuk trol!'

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la çıkar amaçlı ilişki kurduğu ve 'yeşil alan için imar ricası'nda bulunduğu iddiası sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

İddiayı yalanlayan Yerlikaya, "Alçakça kurgulanmış, aşağılık bir iftira" dedi ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Zihni Çakır isimli sosyal medya kullanıcısı, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında iddialarda bulunduğu paylaşımlar yaptı.

Çakır, Yerlikaya'nın Çitlekçi isimli kuruyemişçiden alışveriş yaparken çekilmiş fotoğrafını "Meğer Ali Yerlikaya, Çitlekçi'nin daimi müşterisiymiş" notuyla paylaştı

Çakır, bir başka paylaşımında "Devlet - belediye - kuruyemişçi üçgeninde Ankara'nın paralarını mı çitlediler? Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kamunun üst kademeleriyle kurduğu fütursuz ilişkiler herkesin malumu" dedi.

Çakır, Yavaş ve Yerlikaya arasında da maddi çıkar ilişkisi olduğunu ve imar için ricada bulunduğunu iddia etti.

YERLİKAYA'DAN SERT YANIT: 'ZİHNİ BOZUK TROL...'

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise iddiaları yalanladı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, "Zihni bozuk trol... Yazdıklarının her satırı alçakça kurgulanmış, aşağılık bir iftiradır. Hakkında suç duyusunda bulunuyorum. Adalet önünde hesap vereceksin" ifadelerini kullandı.

Çakır ise paylaşımlarını birkaç saat sonra sildi.