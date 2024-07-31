Eski baro başkanından takipsizliğe itiraz

Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.07.2024 - 04:00

Eski Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, İskenderun’da bir lokantada 29 Temmuz 2020’de polislerle arasında geçen kimlik kontrolü tartışmasının ardından gözaltına alınmıştı. Kimliğini sorgulamak isteyen polislere dayanağını soran Dönmez, çıkan tartışmada gözaltına alındı. Dönmez, söz konusu polisler hakkında şikâyetçi oldu. Dört yıl süren soruşturmanın ardından söz konusu polisler hakkında takipsizlik kararı verildi. Karara itiraz eden, sürecin haksız ve hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Dönmez, “Henüz bu itirazımıza yönelik bir sonuç çıkmadı” dedi. Eski baro başkanı Ekrem Dönmez çıkacak karar doğrultusunda konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağı bilgisini de paylaştı.