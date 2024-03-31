Eski Başbakan ve İBB adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı
Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı. Yıldırım, "Vatandaşlık görevimizi burada, Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yerine getirdik, oyumuzu kullandık. İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.
Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Tuzla'da kullandı. Eşi Semiha Yıldırım ile Tuzla'da kendi adını taşıyan ilkokula gelen Yıldırım, oy kullanacağı "1028" numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı.
Yıldırım ve eşi "hayırlı olsun" dileklerinde bulunarak, zarflarını sandığa attı. Yıldırım çiftine oy kullanırken torunları Sena (18), Ali (12), Erhan (6) ve Bahadır Yıldırım (5) da eşlik etti.
"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"
Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin her tarafında Mahalli İdareler Seçimi yapıldığını söyledi.
Seçimin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclis üyeleri, muhtarlar, il genel meclis üyeleri velhasıl yerel yönetimlerin bütün görevlileri gelecek 5 yıl için seçiliyor. Biz de vatandaşlık görevimizi burada, Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yerine getirdik, oyumuzu kullandık. İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olur inşallah" dedi.
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