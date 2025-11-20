'Eski başkanlara şoförlü makam aracı' iddiası: Mustafa Bozbey'den açıklama geldi!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, kentin eski belediye başkanlarına şoförlü makam aracı tahsis etmeyi planladığı iddia edilmişti. Gündem yaratan iddiaların ardından Bozbey, sessizliğini bozdu.

Bozbey, uygulamanın yasal olarak mümkün olmadığını vurgulayarak, “Sadece meclisin görüşüne sunmak istedik. Zaten oy birliğiyle reddedildi” ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 18 Kasım tarihli köşe yazısında, Bozbey’in eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanları Erdem Saker, Erdoğan Bilenser, Recep Altepe ve Alinur Aktaş’a şoförlü makam aracı tahsis etmek istediğini gündeme getirmişti. Bir gün sonra kaleme aldığı yazısında ise, eski başkanların bu teklifi “Talebimiz yok, kabul etmeyiz” diyerek geri çevirdiğini ve önerinin meclis gündeminden çekildiğini belirtmişti.

"MECLİS, OY BİRLİĞİYLE GÖRÜŞÜLMEYE BİLE DEĞER GÖRMEDİ"

Konuya dair ilk kez konuşan Bozbey, iddialara açıklık getirerek şunları söyledi:

“Geçmiş dönem belediye başkanları için neden böyle bir teklif getirilmediği soruluyordu. Biz de konuyu gündeme aldık. Ancak meclis, oy birliğiyle görüşülmeye bile değer bulmadı. Sayıştay ve mevcut yasalar da böyle bir uygulamaya izin vermiyor. Buna rağmen, herkesin önünde meclisin karar vermesini istedim.”