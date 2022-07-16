Eski belediye başkanı Sarı, '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı
Balıkesir’in Erdek ilçesi eski belediye başkanlarından Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabında yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.
CHP'li eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımı üzerine gözaltına alındı.
Başkan Sarı iddiaya göre "Suçsuz yere masum askerlerin boğazını keserek öldürmeniz mi sizin destanınız? Yemişim sizin destanınızı" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı Facebook hesabından paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bunun üzerine Sarı'nın gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına alınan Sarı hakkında, 'Terör Örgütü Propagandası Yapma', 'Suç ve Suçluyu Övme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
.
Video Haberler
- Hatay 'da yangın çıkan Tır'ın dorsesi hasar gördü
- CHP heyeti yangın bölgesi Datça'da
- 'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisinin bacağı kırıldı
- Ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı
- Siyasetçiler ve gazeteciler 15 Temmuz'u yorumladı
- Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Mağarada mahsur kalan 3 kişi, kurtarıldı
- Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Aracın çarptığı scooter sürücüsü taburcu edildi
- Cübbeli'den Diyanet'e: 'Uyuyor musunuz?'
En Çok Okunan Haberler
-
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- Elektrik süpürgesiyle seks yaparken yakalandı
- Hizbullah'a özel yol!
- Eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
- Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması
- ABD'de perakende satışlar haziranda arttı
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Eski AKP’li isim için harekete geçildi
- Saraçhane’ye davet edilmedi, Erdoğan’ı bekledi
- Eylül ayında gönderilecek bakan kim?